Coronavirus: la conferma del Presidente Toti "Non credo che ci sarà il passaggio della Liguria in zona arancione"

"Non credo che ci sarà il passaggio della Liguria in zona arancione, tutti ci hanno dato in zona arancione da molto tempo, alla fine i dati sono ancora una volta stabili, le terapie intensive sono ferme a 40 e il numero degli ospedalizzati scende nonostante la potente circolazione del virus".

Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, commentando la situazione pandemica della nostra regione. "Credo che ciò consolidi l'opinione – termina il Governatore - che tutti ci siamo fatti sul fatto che la variante Omicron sia un Covid molto diverso da quello conosciuto finora, certamente molto aggressiva, con una estensione del contagio molto alta, ma con una proiezione ospedaliera molto diversa da quella che conoscevamo”.