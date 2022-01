Ventimiglia: un progetto dell'Amministrazione, si sta pensando al 'Metrò' elettrico di superficie

“Progettare ed investire in un'opera dal sapore davvero speciale. La politica è fatta anche di sogni, senza non si può essere lungimiranti. Sogni, speranze e dura realtà sono pane quotidiano per chi è chiamato ad amministrare la propria città”.

Sono le parole dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, che sta pensa a progettare e realizzare il metrò elettrico di superficie. Una navetta elettrica che colleghi l'area di Nervia del Campasso (attraverso la ciclopedonale in costruzione sino al Teatro romano da cui potrebbe partire il metrò elettrico percorrendo l'ex area ferroviaria in cui si sta costruendo il nuovo parcheggio di Corso Genova) al Centro cittadino.

Un secondo progetto verso Piazza costituente e Roverino significa collegare gli estremi della nostra città, offrire un servizio pubblico cittadino leggero ed ecologico, collegare i nuovi 1.100 parcheggi, migliorare quindi la qualità della vita e lo sviluppo turistico di Ventimiglia.