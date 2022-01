Dal Principato di Monaco: il Governo ha esteso il 'Green Pass' a molti lavoratori essenziali per il pubblico

Anche nel Principato di Monaco il Governo ha deciso di estendere l’obbligo del Green Pass per i lavoratori di diverse aziende e enti pubblici che forniscono servizi essenziali.

La decisione è stata presa a causa del significativo aumento dell’epidemia anche a Montecarlo e l’obbligo entrerà in vigore lunedì prossimo, con l’obiettivo di non interrompere la vita economica e sociale del Principato. La decisione riguarda solo i lavoratori la cui attività è essenziale per garantire la continuità dei servizi essenziali e non è quindi rivolto a tutto il personale dipendente di enti pubblici o privati​​. Spetterà ai responsabili degli enti definire internamente il personale idoneo alla proroga del pass sanitario.

Il pass sarà esteso a chi lavora: all’interno del Palazzo del Principe, al Ministero di Stato e Consiglio nazionale. Ma anche alla Direzione dei Servizi Giudiziari, nei Dipartimenti ministeriali, all’Ambasciata di Monaco in Francia, in Municipio, all’agenzia monegasca per la sicurezza digitale e al controllo generale delle spese. La decisione riguarda anche i dipendenti del Corpo dei Carabinieri del Principe, della delegazione interministeriale preposta alla Transizione Digitale, del Dipartimento di Azione per la Salute e di quello per l’Urbanistica oltre ch per un’altra serie di uffici e dipartimenti pubblici.

La scorsa settimana il governo condotto un'approfondita consultazione con tutti gli interessati per presentare il meccanismo e le misure di accompagnamento che intende offrire.