Bordighera: approvato il rifacimento del marciapiede tra via Regina Margherita e corso Italia

Tra gli interventi previsti dall'amministrazione comunale in città ora c'è anche il rifacimento del marciapiede lato monte di via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Regina Margherita e corso Italia.

La giunta ha approvato il progetto nella fase di studio di fattibilità tecnico economica, con divisione in lotti funzionali, dell'intervento di rifacimento per la porzione del marciapiede per un costo totale di 200mila euro.