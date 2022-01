Coronavirus: tasso di positività al 30% nell'ultima settimana in provincia di Imperia, fatti oltre 10mila tamponi

Ha raggiunto il picco massimo degli ultimi tre mesi il tasso di positività al Covid-19 nella nostra provincia. Nella prima settimana del 2022, infatti, ha toccato quasi il 30%, mentre il totale della regione era decisamente inferiore.

E’ stato un crescendo continuo, anche se l’aumento deciso si è registrato da fine novembre 2021. Fino a quel momento, infatti, tranne qualche sparuto ‘picco’ tra l’8 e il 9% non ha mai raggiunto livelli particolarmente preoccupanti. Ma a dicembre la crescita è stata esponenziale: 13,04% nella prima settimana e, quindi, 18,52, 18,70, 22,31%. Nella settimana appena trascorsa siamo arrivati al 29,96%, un dato che potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni.

Una statistica fatta da Asl 1 Imperiese ci consegna una media giornaliera di 210 positivi ogni 100mila abitanti nella nostra provincia. E’ il distretto ventimigliese quello con l’incidenza maggiore (222,15) mentre cala a 199,31 in quello sanremese e 157,47 in quello imperiese.

Nell’ultima settimana sono stati fatti ben 10.429 tamponi nella nostra provincia, dei quali 1.180 nel distretto sanremese, 889 a Imperia e 810 a Ventimiglia. Per fare un esempio sull’aumento dei numeri nell’ultima settimana sono stati 1.937 e, prima di Natale 1.777. Come per le percentuali dei positivi anche il numero dei tamponi è andato via via aumentando negli ultimi 5 mesi.

Un dato confortante riguarda il numero dei ricoveri tra area medicale e terapia intensiva che, come si vede nelle tabelle, è in calo rispetto al picco registrato tra fine novembre e fine dicembre. La curva, come si può vedere, tende a calare anche se al momento non è certo facile fare una previsione per le prossime settimane.