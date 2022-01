Bordighera: nasce la commissione consiliare sul servizio idrico integrato, Ingenito "Soddisfatto, agirà a tutela del nostro patrimonio"

Nel corso del Consiglio Comunale di Bordighera è stata costituita la Commissione Consiliare speciale in materia di servizio idrico integrato. I membri della commissione saranno i consiglieri Lagana’, Pallanca, Bassi, Lorenzi, Ramoino; gli esperti esterni il Dott. Giancarlo Ghinamo, l’Ing. Stefana Rossi e il Dott. Claudio Marchiori. In rappresentanza dei dipendenti comunali impegnati nel servizio idrico integrato sarà chiamato a partecipare ai lavori della commissione anche il Sig. Rinaldo Ventura.



"Sono particolarmente soddisfatto e sono certo che il lavoro con membri ed esperti esterni della Commissione, si svolgerà all’insegna della serenità e di una collaborazione piena e continua" - sottolinea il sindaco Vittorio Ingenito.



"Verrà perseguito il comune obiettivo di portare avanti istanze fondamentali a tutela del patrimonio idrico di Bordighera: la difesa dei livelli occupazionali; un graduale adeguamento di tariffa; la presa in carico degli investimenti straordinari programmati dal Comune; la verifica della solidità della società Rivieracqua. Tutto questo sempre nel primario interesse della cittadinanza" - aggiunge il primo cittadino.