Ieri mattina in zona Caramagna a Imperia, in via Ciosa, è stata smarrita la gatta Arizona di 10 mesi. Pelo rosso, sterilizzata e con microchip, non è abituata a stare all'esterno perché vive in appartamento e non è in grado di procacciarsi il cibo.

Chi avesse notizie può contattare il numero 388 8855013.