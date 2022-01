Oggi riprendono le scuole: mascherine Ffp2 obbligatorie sugli scuolabus e qualche preoccupazioni per i contagi

Sarà un ritorno regolare quello di oggi a scuola, anche se c’è un po’ di preoccupazione per i prossimi giorni quando è molto probabile che si inizieranno a registrare i primi positivi, tra studenti e docenti.

Secondo alcuni presidi della nostra provincia sarebbe stato meglio aprire con un paio di settimane di ‘didattica a distanza’ ma, comunque, si dichiarano pronti a partire anche se non in maniera semplice. Secondo quanto appurato i problemi ci sono, in particolare per la sostituzione di maestri e professori che sono già contagiati e alcuni, circa il 5/6% che non sono vaccinati.

Non sarà facile, sicuramente, far rispettare le complicatissime norme delle quarantene mentre ricordiamo che per poter accedere agli scuolabus sarà necessario munirsi mascherina. Sia da Imperia che da Sanremo, le città più grandi della provincia, la situazione al momento è buona e non si registrano al momento grosse criticità.

Da oggi le scuole quindi riaprono quasi completamente, visto che qualche classe riprenderà le lezioni in Dad, vista la situazione dei contagiati. Una delle preoccupazioni è proprio la nuova normativa sui positivi delle singole classi e si prevedono molti passaggi alle lezioni a distanza, visto l’allargamento continuo dei contagi.