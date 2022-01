Nuova collaborazione tra Paolo Martini e Dario Daniele, pubblicata la canzone "All'improvviso" (Video)

Con il video della nuova canzone 'All'improvviso' prosegue la collaborazione tra il musicista di Ceriana Paolo Martini e lo scrittore Dario Daniele che ha curato il testo del brano. Se con 'Emozioni Potenti' era stato affrontato il tema della bigenitorialità, arrivando a raggiungere 19mila visualizzazioni, con questa nuova canzone viene toccato un altro argomento altrettanto delicato: la perdita tragica di un amico.

In appena 3 giorni dalla pubblicazione, il video ha superato le 4500 visualizzazioni.





Il video, realizzato da Denis Shalaginov (NO.MAD), è girato sulle Alpi Liguri (presso il passo della Mezzaluna) e vede tra gli attori lo stesso Paolo Martini e Federico Campagnani (quest’ultimo autore anche della copertina ufficiale).



“Continua con questa nuova canzone il sodalizio artistico con Dario – ci dice Paolo. Tutto è nato quasi per caso quando, una sera, Dario mi parlò della sua particolare interpretazione filosofica della vita e della morte, contenuta anche nel suo ultimo romanzo, che avevo appena finito di leggere. Ne rimasi affascinato e gli chiesi allora di tradurre queste idee in un testo per una canzone. Così è nato ‘All’improvviso’. Quel testo mi ha subito molto coinvolto ed emozionato e mi sono buttato a capofitto nella composizione… il brano è nato in pochissimo tempo, anche se per completarlo ci ho messo alcuni mesi… volevo che mi convincesse totalmente. Devo ringraziare i miei collaboratori: il mio produttore musicale Emanuele Palumbo, Simone Petullà per il mix e il mastering, e Riccardo Turci che ha suonato il pianoforte".



Le parole del testo sono dello scrittore e professore sanremese Dario Daniele che con il suo ultimo romanzo "La Costellazione del Gatto", Leucotea Editore, ha vinto il prestigioso premio letterario internazionale 'Books for peace' e ha ricevuto numerosi altri importanti riconoscimenti internazionali. “Paolo è un talento naturale – dichiara invece Dario Daniele. Riesce a vestire con un affascinante ‘abito’ musicale e con la sua interpretazione ogni testo che scrivo. La sua voce è bellissima e rispecchia il suo animo gentile e sensibile. Questa volta l’impresa sembrava impossibile: Paolo mi ha chiesto un testo che parlasse della morte, della perdita di una persona a cui vogliamo bene, dell’accettazione difficile di una tragedia. Senza però cadere nella retorica né nella tristezza. Anzi, in qualche modo offrire segni di speranza e gioia. Valuteranno gli ascoltatori se ci siamo riusciti…”.

Ora Paolo Martini, che ha solo vent’anni, sta cercando di migliorare e affinare le sue doti musicali con un corso di canto, mentre prosegue anche l’altra sua attività: Paolo gioca a calcio nella squadra dell’Ospedaletti.