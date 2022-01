Ventimiglia: tendopoli alla stazione ferroviaria, Forza Italia "Dove sono gli occhi degli amministratori?"

“Dopo le immagini di che ritraggono la stazione ridotta ad una tendopoli, ci domandiamo dove siano gli occhi degli amministratori”.

Interviene in questo modo il segretario ventimigliese di Forza Italia, Franco Ventrella, dopo l’ennesimo episodio di degrado nel centro cittadino (QUI), dove la stazione ferroviaria si è ritrovata circondata da tende termiche che, parrebbero donate da un privato, per proteggere i migranti dal freddo che si registra in questo periodo nella città.

“Da mesi l’atrio della stazione – prosegue Ventrella - è meta e rifugio di quei migranti che prima erano ospitati al parco Roya ma che, ad oggi non trovano più riparo da nessuna parte. Sotto gli occhi dei ventimigliesi e non è possibile vedere donne e bambini distesi a dormire sul pavimento”.

Il direttivo di Forza Italia chiede all’amministrazione “Non solo di aprire gli occhi in merito alla questione, ma anche di aprire il cuore, al fine di dare un riparo dignitoso dove, queste persone, possano quanto meno mangiare e usufruire dei servizi igienici”.

“Riteniamo che la creazione di un nuovo campo migranti, senza perdere più tempo nella ricerca di soluzioni di difficile attuazione, non solo risolverebbe la maggior parte dei problemi dovuti al bivacco in città ma, aiuterebbe i cittadini a sentirsi più al sicuro e migliorerebbe anche l’immagine della Porta d’Italia, ormai ridotta a campo profughi a cielo”.