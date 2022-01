Ventimiglia: approvato il progetto per il restyling dei locali sotto la Cattedrale della città alta

E’ stato approvato dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia il progetto esecutivo relativo al recupero e alla riqualificazione dei locali sotto la piazza della Cattedrale nel centro storico.

Si tratta di un progetto che intende riqualificare gli spazi sottostanti la piazza, da adibire a usi espositivi o aggregativi, che attualmente sono in stato di abbandono. Già nel 2019 la Giunta aveva dato mandato all’ufficio Lavori Pubblici di intraprendere le procedure di affidamento a un tecnico specializzato ed abilitato della redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva.

Il progetto è stato presentato a metà del mese scorso e prevede una spesa di 623mila euro. Ora il Comune dovrà reperire i fondi per i lavori, che serviranno a sistemare un luogo che potrebbe diventare importante, sia per eventuali mostre che per i giovani della città alta, come spazi di aggregazione.