Sanremo: il campo sportivo di Poggio sarà intitolato a Matteo Morselli, morto a 18 anni in un incidente stradale

Sanremo onora la memoria di Matteo Morselli, morto a 18 anni in un incidente stradale il 17 settembre del 2018. La giunta matuziana ha deciso di intitolare a lui il campo sportivo di Poggio, punto di riferimento per la frazione ma, ad oggi, ancora privo di un nome.



“La tragedia colpì l’intera città di Sanremo per la giovane vita spezzata e perché Matteo era assai conosciuto per i vari ambiti che i suoi interessi coinvolgevano - si legge nella delibera - Matteo Morselli era appassionato di sport e in particolare di calcio, era stato attivo giocatore per tre anni in società calcistiche locali, per poi intraprendere il percorso da arbitro di calcio, diventando all’età di 16 anni arbitro federale dell’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Imperia”.



L’intitolazione del campo segue l’istituzione di un torneo di calcio che ogni anno si svolge nel giorno dell’incidente che gli costò la vita.