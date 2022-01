Sanremo: il bilancio di un anno per i Rangers d'Italia, oltre 400 servizi per un lavoro di 3.000 ore

È terminato un altro anno ricco di interventi per il Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia, i volontari dell’associazione ambientalista hanno infatti concluso il 2021 con lo svolgimento di 429 servizi, per un totale di 3.036 ore e 13.690 km percorsi, servizi svolti nell’ambito di varie attività tra protezione civile, antincendio boschivo, vigilanza zoofila e ambientale.

Sono stati svolti, in particolare, i servizi riguardanti il contrasto alla vespa velutina, con oltre 200 interventi sul territorio di Sanremo volti all’eliminazione dei nidi e i servizi ambientali riguardanti il controllo sul conferimento dei rifiuti con la stipulazione di convenzioni con alcune città del ponente ligure. Svolte attività di monitoraggio antincendio boschivo in collaborazione con il nucleo forestale dei carabinieri e l’importante controllo sull’abbandono degli animali in autostrada sotto il coordinamento della polizia stradale, con interventi di segnalazione su presunti maltrattamenti.

Tra le attività di protezione civile, anche quest’anno la maggior parte di esse è stata legata all’emergenza covid, con servizi di accompagnamento del personale sanitario per le vaccinazioni a domicilio e di consegna di alimenti e farmaci, nonché con attività di sensibilizzazione per il corretto uso delle mascherine nelle vie del centro.

Visto il perpetrarsi della situazione pandemica con l’aumento dei contagi per Covid, anche quest’anno l’associazione non ha potuto svolgere la consueta serata di auguri di fine anno. Il presidente del Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia, Lorenzo Prette, ringrazia tutti i volontari per il tempo speso a favore dell’associazione e della comunità, con profondo senso civico e spirito di sacrificio, e ringraziare tutte le istituzioni militari, civili, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine con i quali collaborano da anni.