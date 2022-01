Dolcedo: domani alla chiesa di San Tommaso Apostolo la Messa animata dai coristi tedeschi 'Bachchor'

Domani a Dolcedo, nella chiesa di San Tommaso Apostolo, la Santa Messa solenne delle 11 sarà animata dal Bachchor, formazione di coristi italo tedeschi, diretti dal Baritono Markus Jarchow, che eseguiranno brani natalizi in lingua latina, italiana e tedesca.

Alle 16 si terrà la premiazione del Concorso dei Presepi trasportabili, con interventi musicali e la partecipazione della scuola di danza 'New Movanimart' di Imperia. L'evento potrà essere seguito solo in diretta live sul canale YouTube della parrocchia.

La Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Dolcedo presenta anche l'ottava edizione della mostra-concorso dei presepi trasportabili 'Segui la Stella'. L’esposizione è stata allestita nell’oratorio di San Lorenzo, dove ci si poteva recare per dare il proprio voto alla due sezioni distinte: bambini ed adulti.

Le tecniche ed i materiali sono di una varietà sorprendente, si va dal presepe tradizionale a quelli realizzati con bottiglie, bicchieri, tessuti, carta, lumini, filo, a quelli più insoliti eseguiti con castagne, patate, uova, persino un quadretto a tecnica diamantini ed una meraviglia da pasticceria con pandoro e cioccolato. L'evento sarà presentato da Rebecca Condoleo, di 12 anni, che esordisce con una filastrocca “La Befana e l'Epifania” per sottolineare il significato della festa, quale manifestazione della divinità di Gesù ai Tre Magi in visita a Betlemme.

E i Re Magi arrivano davvero nella chiesa di Dolcedo, con grande sorpresa, portando i tre tradizionali doni dalle loro terre lontane. Seguono i Pueri Cantores di Dolcedo che eseguono canti natalizi, diretti da Michel Renders e accompagnati da Mauro Benza alla tastiera. Viola Delucis esegue il brano musicale Jingle Bells al violoncello. Amedeo Contestabile suona al clarinetto Tu scendi dalle stelle mentre Willem Renders suona alla tastiera un minuetto di Bach.

Quindi è la volta del Balletto: le ragazze della scuola di danza di Imperia New Movanimart, formate dalla maestra Roberta Airaghi, danzeranno accompagnate dalla Banda musicale di Diano Marina, diretta da Nadia Spagnolo sulle note All I want for Christmas is You di Walter Afanasieff e Mariah Carey e Playing Love di Ennio Morricone tratto dal film La leggenda del pianista sull’oceano.

Saranno poi presentati i presepi delle due categorie, con brevissima descrizione di ciascuno, consegnando ai presenti in chiesa l’attestato di partecipazione. E arriva finalmente il momento della premiazione: sullo schermo appare il nome del vincitore dell’anno scorso, cui segue l'annuncio dei primi tre classificati bambini ed adulti di quest' anno. La conclusione dell'evento viene affidata ai Pueri Cantores che eseguono So this is Christmas di John Lennon.