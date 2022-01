Coronavirus: oltre 2.000 positivi in Liguria, quattro morti nella nostra provincia dove ci sono 381 nuovi casi

Crescono anche oggi i nuovi positivi nella nostra regione e in provincia di Imperia, superando quota 2.000, in particolare per il boom di casi a Genova (oltre 1000).

Sono infatti 2.068 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 8.060 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 18.570 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 3,89 pari al 25,65%.

Nella nostra provincia sono stati 381 i positivi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 207 del savonese, i 1.187 di Genova e i 273 di Spezia. Quest’oggi vengono registrati ben 30 morti, un dato molto elevato dovuto per un ritardo nella registrazione di alcuni casi avvenuti nei giorni precedenti. In particolare, si è verificato un malfunzionamento informatico, ora risolto, che ha impedito la rilevazione di una parte delle persone decedute. I morti delle ultime 24 ore, comunque, sono ben 10.

Dei 30 decessi, nove si sono registrati nella nostra provincia e, di questi, fino al 1° gennaio e gli altri quattro nelle ultime 24 ore. Si tratta di cinque donne di: 51, 87 88, 90 e 92 anni e di quattro uomini di: 69, 78, 81 (2) anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.017.715 (+8.060)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.590.853 (+18.570)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 155.640 (+2.068)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 21.332 (+1.190)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.800 (+167)

Savona 3.531 (+125)

Genova 9.317 (+707)

La Spezia 3.694 (+119)

Residenti fuori regione o estero 238 (+5)

Altro o in fase di verifica 752 (+77)

Totale 21.332 (+1.190)

Ospedalizzati: 593 (+15); 45 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 137 (+3); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 110 (+3); 16 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 70 (-2); 4 (-3) in terapia intensiva

Galliera - 117 (+7); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 19 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 76 (+4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 38 (-3); 2 (-) in terapia intensiva

*32 non vaccinati, 13 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.857 (+661)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 129.682 (+848)

Deceduti: 4.626 (+30)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 643 (-) *aggiornato a ieri

Asl 2 - 1.935 (+107)

Asl 3 - 5.962 (+262)

Asl 4 - 842 (-8)

Asl 5 - 1.938 (-27)

Totale - 11.320 (+334)

Dati vaccinazioni 4/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.857.067*

Somministrati: 2.855.570

Percentuale: 99,9%

*il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale