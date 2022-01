Sanremo: realizzazione del terzo lotto del Polo Scolastico di Valle Armea, la soddisfazione del Gruppo di Cultura Politica della FOS

Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese esprime soddisfazione per l'accoglimento, da parte del Ministero degli Interni (sulla base del Decreto‚ Rigenerazione Urbana‘) della richiesta del Comune di Sanremo per un finanziamento di 6,5 milioni di euro per la riconversione a Struttura Scolastica (il 3° Lotto) di parte del Mercato dei Fiori.

“Si tratta di un altro importante passo in avanti per la realizzazione del Polo Scolastico a carattere Tecnico-Professionale all'interno del Mercato dei Fiori in Valle Armea – spiega Claudio Vaniglia, Presidente del Gruppo di Cultura Politica della FOS -. Il Ministro degli Interni il 31 dicembre 2021 ha reso noto che il Decreto del 30/12/2021 contiene l’elenco delle n. 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n. 483 (il Comune di Sanremo è fra questi!).

Poco più di 9 mesi fa (il 18 marzo 2021) nella sede del Comune di Sanremo, come Gruppo della FOS illustrammo, in modo pubblico, ai tanti Amministratori Comunali, Provinciali, Regionali presenti e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Imperia (collegato in videoconferenza) la proposta di realizzare, all'interno del Mercato dei Fiori di Bussana, un nuovo e grande Polo Scolastico a carattere Tecnico-Professionale.

Tale nostra richiesta era supportata da almeno sei argomentazioni rilevanti:

• la prima, l'avvenuto (seppur ancora parziale) trasferimento del 'Ruffini - Aicardi' negli spazi già ristrutturati all'interno del Mercato dei Fiori;

• la seconda, la possibilità di riconvertire l'intera struttura del Mercato dei Fiori;

• la terza, la necessità di riunire (il più possibile) i tanti indirizzi Scolastici a carattere Tecnico e Professionale presenti sul Territorio all'interno di una nuova e grande Struttura Scolastica;

• la quarta, la nuova, ampia e moderna Struttura Scolastica (data anche la presenza degli impianti Sportivi) avrebbe consentito un salto di qualità rispetto alla Didattica, alla Professione e non meno importante alle necessità Sociali degli Studenti;

• la quinta, la possibilità di istituire, con molta più facilità, nuovi percorsi Formativi per nuove Professionalità;

• la sesta (quella più rilevante dal punto di vista finanziario), le risorse importanti (previste già nella prima stesura del PNRR) per l'Istruzione ed in particolar modo per le Strutture Scolastiche.

Queste nostre argomentazioni nel tempo sono diventate un patrimonio importante per tanti a partire dal Comune di Sanremo.

Ora però, oltre alla formalizzazione del finanziamento ammesso e la messa a terra del Progetto finanziato (il 3° Lotto), si rende necessario attivarsi con la Regione e la Provincia (date le ampie risorse ancora disponibili del PNRR e del Bilancio dello Stato) per ottenere il finanziamento che serve (poco meno di 2,5 milioni di euro) per realizzare il 4° ed ultimo Lotto.

Si tratta (qualora si volesse risolvere in tempi ragionevoli anche il diverso utilizzo l'Edificio Scolastico di Piazza E. Sanremesi), di una situazione che deve correre di pari passo con il finanziamento già ammesso, il che significa che il tutto si potrebbe concludere entro il 2025 o al massimo entro la prima metà del 2026.

Dalla lettura dell'allegato 3 (del Decreto del Ministero degli Interni del 30/12/2021), si è appreso anche dell'ammissione al finanziamento di 3,5 milioni per Villa Mercede, anche questo intervento rientrerà nel piano generale di valorizzazione delle strutture dedicate all’Istruzione, infatti Villa Mercede diverrà un centro per Corsi Universitari rivolti alle esigenze del Nostro Territorio”.