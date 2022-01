Bilancio 2021 del Consigliere regionale Ioculano: "Un anno impegnativo per tutto il territorio"

Bilancio di fine anno per il Consigliere regionale di opposizione Enrico Ioculano, ex Sindaco di Ventimiglia e alla sua prima esperienza in Regione.

“E’ stato un anno impegnativo, soprattutto sul fronte sanitario, che prende sicuramente buona parte del tempo in Consiglio e su cui ci siamo focalizzati anche come partito. Dalla questione relativa al Palasalute di Sanremo all’ospedale di Bordighera, senza dimenticare tutto il resto. E’ stato un anno intenso, condito da problemi di viabilità e delle autostrade. Abbiamo lavorato con buona parte delle Amministrazioni comunali della nostra provincia, indipendentemente dal colore, visto che capiamo come muoverci anche in base alle segnalazioni che arrivano dal territorio”.

Uno dei problemi da affrontare è stato sicuramente il ‘dopo alluvione’: “Sicuramente si, ma è stato un elemento importante insieme a tutto l’entroterra dove deve esserci attenzione sul dissesto idrogeologico. Insieme al Sindaco di Rezzo abbiamo lavorato a conferma di voler spaziare su tutta la provincia e non solo sul territorio ventimigliese”.

Guardando a Ventimiglia e anche alla sua militanza in Consiglio comunale oltre all’esperienza da Sindaco, c’è sempre la problematica migranti: “Sinceramente e condividendo quanto espresso dal Pd frontaliero, esprimo i miei dubbi e perplessità sulla zona di Grimaldi scelta in queste ultime settimane. Un centro di transito deve essere funzionale e duttile e quella zona non la è, senza dimenticare che i tempi sarebbero troppo lunghi. Abbiamo famiglie e bambini in strada e al freddo. Da quasi due anni, ovvero da quando è stato chiuso, che sappiamo di andare incontro a queste difficoltà e non c’è stata nessuna risposta sull’accoglienza. Anche le criticità sulla sicurezza sono state enormi, con sottovalutazioni da parte dell’Amministrazione, che ora corre ai ripari, con una soluzione che sembra assolutamente parziale”