Manuela Sasso sindaco di Molini di Triora e consigliere provinciale, "Necessario rivoluzionare approccio su entroterra"

"Il mio impegno sarà sui principali e grandi temi della provincia mettendo a disposizione anche l’esperienza tecnica e avendo la consapevolezza che sarà necessario rivoluzionare l’approccio con il nostro entroterra, che rappresenta una ricchezza non sempre messa a reddito del nostro territorio".

Sono le parole di Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora e recentemente eletta nel consiglio provinciale, nel gruppo 'La Riviera delle Alpi' che vede alla presidenza Claudio Scajola. 6500 i voti presi dalla giovane amministratrice della Valle Argentina.

"Sono davvero molto contenta del risultato e dell'appoggio ricevuto da Fratelli d'Italia - prosegue - fondamentale per un risultato che non era davvero scontato considerando che arrivo dall'entroterra. È stato sorprendente e mi lascia davvero contenta ma soprattutto mi dà ancora più responsabilità nell'iniziare questo mandato - commenta Manuela Sasso - Sono anche molto contenta per la squadra eletta. Politicamente parlando sono giovane e mi rendo conto che ho vicino molti amministratori con più esperienza di me. Sarà un modo per crescere e migliorare".

Il meccanismo dei voti nell'elezione provinciale è abbastanza complicato e basato sulla legge Delrio che di fatto premia i grandi centri con voti più pesanti. Per fare un esempio, i voti dei 50 comuni sotto i 3mila abitanti contano meno del voto di 4 consiglieri di Taggia o Bordighera, così come delle città più grandi, Sanremo e Imperia. "Il mio ruolo sarà di portare la voce dell'entroterra e far comprendere i problemi che non sono solo della valle Argentina ma comuni alla maggior parte delle nostre realtà interne. Certo, è una sensibilità che deriva dal mio ruolo di amministratrice di un paesino, Molini di Triora. Arrivo da lì ma nonostante questo il mio ruolo mi porterà a essere anche punto di riferimento per le cittadine della costa".