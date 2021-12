Sanremo: il Capodanno sotto le stelle è a Villa Nobel, ultimi posti disponibili. Scopri menù e prenota

La notte di fine anno, trascorsa sotto le stelle, grazie alla nuova installazione all’interno del Parco di Villa Nobel a Sanremo – Serra La Fenice –

Una serata ricca di momenti indimenticabili, all’interno della Villa Liberty che fu la Villa del Famoso Scienziato Alfred Nobel, trasformata per la Notte di San Silvestro, in una location ancor più affascinante.

Gli ospiti saranno intrattenuti da varie performance live di vari artisti, supportati da un’installazione di luci dedicata per la serata. DJ SET per tutta la serata, SAXOFONISTA che accompagnerà in vari momenti i commensali, più performance di DANZA ACROBATICA a oltre 5 metri di altezza.

Il menu firmato dallo CHEF VALTER GAIAUDI ha l’ambizione di creare un percorso culinario, lavorando sia i migliori prodotti del nostro territorio che del panorama internazionale, creando un mix di sapori e gusti unico nel suo genere.

Conclusa la cena sarà possibile degustarsi un cocktail al proprio tavolo, grazie al COCKTAIL BAR installato per l’occasione.

Una serata magica all’insegna dell’eleganza e della buona cucina.

Partendo dall’APERITIVO DI BENVENUTO con ostriche, finger food accompagnati da champagne

ANTIPASTI

Tris di crudità del nostro mare con maionese alla nocciola dressing al wasabi e citronette aromatizzata alle acciughe del mar cantabrico

Capasanta leggermente affumicata su insalatina di carciofo violetto d’Albenga con riduzione del suo corallo, panna acida e crumble di frolla salata

PRIMI

Bottoni di gambero rosso su bisque aromatizzata al lemon grass

Carnaroli mantecato al Franciacorta, scampi e yuzu

SECONDO

Filetto di bovino adulto con salsa legata al vino Madeira, purea di carote arrosticciate, crema di patate quarantine e finocchi baby gratinati

DOLCI

Pre dessert

Mousse al cocco con cuor di babà al rum Zacapa glassato al cioccolato e chips di ananas

Friandises

LA TRADIZIONE

Cotechino e Lenticchie di Castelluccio

Acqua, caffe, coperto una bottiglia di vino ogni 4 persone

140,00 € a persona

Solo su prenotazione – +39 388 8895908 – Mail. info@villanobel.it -