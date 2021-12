Un anno fa cominciava la campagna vaccinazione in Liguria: un lungo cammino che non è ancora terminato

Il 27 dicembre dello scorso anno, esattamente 365 giorni fa (QUI), iniziava la campagna vaccinazione al Covid-19 nella nostra regione. Un lavoro importante che sta proseguendo con quelle che oggi vengono chiamate le quarte dosi e, purtroppo, vista la situazione che registriamo ancora in questi giorni in Italia e nel Mondo, andrà avanti ancora per chissà quanto tempo.

Un anno fa si è cominciato a Genova con l’infermiera Gloria Capriata. Da lei si è proceduto con altre 90 vaccinazioni, le prime nella nostra regione che, successivamente è andata avanti. Nella nostra provincia la prima è stata un’altra infermiera, Monica Allegri (QUI), subito seguita dal Primario delle Malattie Infettive Giovanni Cenderello e da altri operatori sanitari. Poco prima era toccato alla prima Residenza per Anziani, luoghi tragicamente colpiti dal virus, che ha provocato decine di morti. Alla 'Zitomirski' di Vallecrosia (QUI), che diede poi il 'la' alle altre.

Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti a un anno di distanza dalla prima dose di vaccino somministrata in Liguria: “Anche in queste settimane di forte circolazione del virus la vaccinazione si sta dimostrando l'arma fondamentale, dati alla mano, per ridurre la pressione sugli ospedali e salvaguardare le vite delle persone più fragili. In questo momento in Liguria vi sono 12 persone vaccinate in Terapia Intensiva su 1.125.543 persone over-12 che hanno completato il ciclo vaccinale, dati da zona bianca, e 29 persone sulle 258.523 che non hanno ricevuto il vaccino. Grazie al vaccino abbiamo tutelato la nostra salute, ci siamo riappropriati della nostra vita e abbiamo permesso all’economia di ripartire”.

Che il mondo stesse cambiando ce ne eravamo accorti da quasi un anno, ma in molti speravamo che quelle prime inoculazioni dei vaccini potessero farci letteralmente ‘svoltare’ dalla situazione pandemica e tornare a una vita normale. E’ passato un anno e, purtroppo, con l’arrivo dell’inverno il Covid ha nuovamente preso il sopravvento. Va decisamente meglio con numeri inferiori e, soprattutto molti meno morti e ricoverati in gravi condizioni. Rimane il problema di chi non vuole vaccinarsi e, come sottolineato da medici e scienziati, è sicuramente quello il motivo principale della recrudescenza del fenomeno.

C’è anche chi si ammala tra i vaccinati ma le percentuali sono relativamente basse e fanno dormire sogni abbastanza tranquilli a chi, da tempo, ha deciso di vaccinarsi. Certo, servirebbe una svolta vera e propria, un mix tra farmaci e vaccini che possano definitivamente debellare il virus. Ma ci vuole tempo, pazienza e, soprattutto grande attenzione da parte di tutti noi. A un anno dal primo vaccino e a pochi giorni dal 2022, ci si augura che proprio il prossimo possa essere l’anno della svolta.