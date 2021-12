Coronavirus: cala il tasso di positività ma la nostra è la provincia con il più alto numero di positivi (145)

Cala il tasso di positività in regione quest’oggi, ma la provincia di Imperia torna a essere quella con il maggior numero di contagiati in valore assoluto di tutta la Liguria.

Sono infatti 469 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 2.805 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.599 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 5,98 pari al 16,72%.

Nella nostra provincia si sono registrati 145 nuovi positivi, rispetto ai 137 del savonese, stesso numero a Genova e 50 a Spezia. Brusco aumento, sia su base regionale che provinciale, dei ricoverati. Due i morti oggi, entrambi nel savonese.

Tamponi processati con test molecolare: 1.961.301 (+2.805)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.487.696 (+3.599)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 142.079 (+469)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.548 (+145)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.084 (+61)

Savona 2.363 (+48)

Genova 5.625 (-5)

La Spezia 1.919 (+29)

Residenti fuori regione o estero 164 (+4)

Altro o in fase di verifica 393 (+9)

Totale 13.548 (+146)

Ospedalizzati: 545 (+34); 40 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 123 (+10); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 114 (+6); 12 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 64 (+9); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 95 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 27 (+6); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 61 (-3); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 27 (-3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 34 (+7); 2 (-) in terapia intensiva

*29 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 9.988 (+228)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 123.976 (+321)

Deceduti: 4.555 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.081 (-59)

Asl 2 - 1.434 (+51)

Asl 3 - 3.922 (+385)

Asl 4 - 860 (+20)

Asl 5 - 1.385 (+117)

Totale - 8.682 (+514)

Dati vaccinazioni 27/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.830.062

Somministrati: 2.769.889

Percentuale: 98%