Problemi e ritardi per la terza dose di vaccino: la mail preoccupata del nostro lettore Enrico

Un nostro lettore, Enrico Fadini, ci ha scritto per intervenire sulla terza dose del vaccino anti Covid:

“Il 18 novembre ho ricevuto dalla Regione Liguria un SMS per il via libera alla prenotazione della terza dose di richiamo del vaccino. Apro subito la pagina web di prenotazione regionale e la prima data utile è il 22 febbraio prossimo, a circa sette mesi dalla data della seconda dose (il 22 luglio 2021). Chiedo spiegazioni tramite Messenger a Regione Liguria e, dopo alcune domande sulle date di somministrazione del vaccino, il nulla. Non ho più ricevuto nessuna risposta. Sono un caso isolato o è successo ad altri?”