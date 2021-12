Nottata di fuoco nel centro storico di Sanremo. Intorno alle 3 i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la richiesta di intervento per tre auto incendiate in via Romolo Moreno, sotto ai giardini Regina Elena.

Il personale anti incendio ha dovuto lavorare circa due ore per avere ragione delle fiamme e per bonificare l'area.

Sul caso ora stanno indagando le forze dell'ordine che visioneranno anche le immagini di videosorveglianza della zona. Non è escluso il dolo.