Vallecrosia: Babbo Natale e consegna borse di studio e riconoscimenti per l’anzianità di servizio alla Zitomirski

La Rsa Casa Rachele ha festeggiato il Natale. Babbo Natale, con l’ormai indispensabile mascherina e le giuste distanze sociosanitarie è arrivato con la sua aiutante nei giardini davanti a Casa Rachele e ha portato i doni ai figli più piccini degli Operatori della Casa. È stato emozionante guardare lo stupore e l’entusiasmo negli occhi dei più piccoli mentre gioiosi hanno ricevuto i doni.

Per i figli più grandi, nella stessa occasione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski ha elargito una borsa di studio. I giovani, infatti, sono il nostro futuro e la Fondazione è fiera di dare un contributo alla loro crescita culturale. Come ogni anno sono stati consegnati i riconoscimenti agli Operatori per l’attività svolta nella RSA. Per i 5 anni è stata la volta della cuoca Marisa La Ganga.

Un traguardo importante sono stati poi i 20 anni consecutivi della OSS Gisella Aversa che, per l’occasione, ha ricevuto in dono anche uno splendido punto luce oltre alla pergamena ricordo e le spille identificative da mostrare sulla divisa. Tutti i lavoratori sono stati accolti dal Presidente della Fondazione Rachele Zitomirski, Rocco Noto, dal Presidente della Cooperativa Zivia, Diego Cricca, e dagli intervenuti con un grande applauso, a testimonianza dell’apprezzamento per coloro che, con dedizione, operano quotidianamente per “mettere l’anziano al primo posto”.

Il Direttore Mauro Vicenzi si è rivolto a tutto il Team di Casa Rachele in un ringraziamento particolare ispirato all’avvento: “L’attesa ci chiama alla gratuità: il donare senza desiderare nulla in cambio. Quanta gratuità vedo ogni giorno camminando per i locali della struttura. La gratuità di un sorriso. La gratuità di un gesto di affetto. La gratuità di una parola di conforto. La gratuità di un sostegno. La gratuità di una competenza professionale, mai svestita di calore e amore. La stessa gratuità con cui sono qui a porgerVi gli auguri per queste imminenti festività".