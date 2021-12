Idea che vince non si cambia. Francesca Furfari ha concesso il bis e questo pomeriggio, a un anno di distanza dalla ‘prima’, è tornata a esibirsi all’esterno dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo per portare la magica atmosfera delle feste a chi passerà il Natale in corsia.

Il giardino della ex direzione medica del ‘Borea’ si è trasformato in un palco dalle sonorità natalizie per portare calore e vicinanza a pazienti e personale che non potranno festeggiare con le loro famiglie.