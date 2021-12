Sanremo: il 27 gennaio la posa di sei 'Pietre di inciampo' per non dimenticare i 'Giusti'

Dopo la costituzione del ‘Comitato per le pietre d’inciampo di Sanremo’, per volontà dell’Amministrazione Comunale e di alcune associazioni matuziane particolarmente sensibili a tali problematiche, verranno installate nella città dei fiori le ‘Pietre d’Inciampo, dei Giusti e della Memoria’, un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.

L’iniziativa consiste nel posare una pietra nel selciato stradale delle città, davanti ai luoghi che sono stati teatro di arresto e di deportazione nei campi nazisti per contrastare l’oblio e le cattive memorie sulla tragedia delle deportazioni e per ridare individualità a chi si voleva ridurre soltanto ad un numero. Con le installazioni è nato un monumento diffuso, partecipato e sempre vivo nel tessuto urbano e sociale delle città, attivo in Europa dal 1995 e realizzato dalla Fondazione Gunter Demnig che, fino a oggi ha già coinvolto 2.000 città e paesi per oltre 70.000 pietre posate.

A Sanremo sono state individuate sei vittime di deportazione presso i campi di sterminio. Le spese sono inferiori a 1.000 euro ed è stata già prevista una cerimonia per il 27 gennaio, in ricordo delle vittime dei totalitarismi del XX secolo, ed in particolare in memoria dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico.