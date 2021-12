Coronavirus: altri 64 nuovi casi nel Principato di Monaco, cresce la pressione in ospedale

Sono 64 oggi i nuovi casi positivi di Covid-19 nel Principato di Monaco, dove sale a 4.670 il bilancio delle persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera sono 27 i pazienti in ospedale dei quali 4 in terapia intensiva. Ci sono 65 guarigioni aggiuntive per un totale delle persone guarite arrivato a 4.272. Sono 303 le persone seguite in sorveglianza attiva a casa.

A oggi, nel Principato, sono state somministrati quasi 66.000 vaccini, con il 66,7% della popolazione residente ammissibile al vaccino (di età superiore ai 12 anni) che ha ricevuto il programma vaccinale completo. Raggiunge il 77,9% nella fascia 55-64 anni ed è vicino al 93% dai 75 anni in su.