Sanremo: non si fermano i controlli della Municipale su mascherine e Green Pass, in 20 giorni 1.500

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Municipale di Sanremo nell’ambito della prevenzione della diffusione del Covid-19.

Negli ultimi 20 giorni gli agenti guidati dal comandante Frattarola hanno effettuato 1.433 controlli di cui 476 su esercizi commerciali e attività produttive, con 30 violazioni accertate. Nella giornata di ieri, in particolare, sono state fermate 131 persone nell’ambito dei controlli Green Pass e obbligo mascherine e sono stati elevati sei verbali di sanzione, di cui cinque all’interno del Luna Park, quattro a clienti e uno ad un gestore per mancato controllo. In caso di recidiva la sanzione prevede anche la chiusura dell’esercizio commerciale.

“Ringrazio gli agenti di Polizia Municipale perché stanno facendo un lavoro egregio - ha commentato il primo cittadino Alberto Biancheri - non operazioni a spot ma un lavoro quotidiano testimoniato dai numeri. Stiamo profondendo il massimo sforzo in termini di controllo ma richiamo tutti alla piena assunzione di responsabilità individuale perché ognuno di noi, con il proprio comportamento, è artefice della situazione generale in un momento nuovamente molto complesso a livello epidemiologico”.