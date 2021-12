Sanremo: cede la strada a Bussana, via Al Mare chiusa al traffico. Domani i tamponi passando da Arma (Foto)

Cede la strada e via Al Mare è chiusa al traffico da questa sera. Pericolo non da poco sul lungomare di Bussana dove, in serata, si è verificato quanto da tempo temuto dai residenti: la sede stradale è collassata in un punto nel quale spesso sono state segnalate infiltrazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso la circolazione e sgomberato l'area. Domani mattina è previsto un intervento per verificare le condizioni della strada e il successivo intervento.

Qualche disagio anche per l'esecuzione dei tamponi 'drive' nel parcheggio di Area 24. Chi è prenotato per domani dovrà transitare da Arma di Taggia per procedere poi verso ponente.