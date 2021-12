Taggia: ripristinata antica data sul sagrato davanti al Santuario della Madonna Miracolosa (Foto)

"Da tempo i fedeli mi avevano fatto presente il problema relativo a questa scritta che si trovava esattamente davanti al nostra Basilica. - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - Con il passare degli anni e a causa del transito dei veicoli, la scritta era via via sparita. Qualcuno in passato ha cercato di porre rimedio con dei lavori di ripristino non efficaci e con risultati non adeguati".