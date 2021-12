Riaperta oggi la ferrovia Cuneo-Ventimiglia: Berrino “Un importante risultato per il ponente ligure”

“Sono molto soddisfatto dell'apertura della Ferrovia delle Meraviglie che collega la provincia di Imperia con Cuneo. Dopo una lunga battaglia portata avanti da Regione Liguria, Francia e Regione Piemonte si è arrivato ad un importante risultato per tutto il ponente ligure”.

Così l’assessore ai trasporti e turismo Gianni Berrino sulla riapertura odierna della ‘Ferrovia delle Meraviglie’, riattivata dopo circa quattordici mesi, dalla notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quando la Tempesta Alex devastò la val Roya, rendendo inagibile la ferrovia, che collega la costa ligure di Ponente al Piemonte.

“Si è riaperto oggi un tratto di ferrovia bello dal punto di vista paesaggistico e un collegamento fondamentale che permetterà anche ai tanti piemontesi di venire in Riviera per trascorrere le vacanze o semplicemente per il week-end. Mi auguro che da parte del Governo ci sia però l'intento di aumentare il numero di corse visto la chiusura della strada del colle di Tenda”.