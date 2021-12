Sanremo: consegnate all'Emporio Solidale le ‘Scatole di Natale’ per le persone più bisognose

Ieri mattina il sindaco Alberto Biancheri e l'assessore alle politiche sociali Costanza Pireri hanno presenziato alla consegna all'Emporio Solidale delle ‘scatole di Natale’, l'iniziativa proposta per il secondo anno consecutivo da ‘Sanremo Donna’ con il coinvolgimento del gruppo di ginnastica ‘Sempre in forma’.

La raccolta solidale consisteva nel confezionare una scatola da regalare con all’interno un indumento caldo, un prodotto di bellezza, un cibo goloso, un passatempo e ‘un biglietto gentile’, con una frase o un disegno realizzati dai bambini.

Presenti alla consegna, oltre a ‘Sanremo Donna’ e al gruppo di ginnastica ‘Sempre in forma’, anche Luca Bordonero (Emporio Solidale per l'associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo) e alcuni rappresentanti della Croce Verde.

"È stato un momento emozionante - commentano il sindaco Biancheri e l'assessore Pireri - perché ancora una volta abbiamo potuto toccare con mano quanto sia sentita la solidarietà verso le persone più bisognose. Grazie di cuore a ‘Sanremo Donna’ e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di quest'iniziativa e grazie per aver pensato anche al nostro Emporio Solidale, punto di riferimento per le tante persone in difficoltà".