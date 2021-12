Diano Castello: al 'Caruggiu Dritu' la mostra con le opere di Francesco Mancini, Gioia Lolli e Valeria Barbera

Nuova esposizione di pittura alla galleria ‘Caruggiu Dritu’ di Diano Castello. "Un tuffo nella storia... a due passi dal mare" con, in mostra due importanti opere di Francesco Mancini, pittore recentemente scomparso, otto della bordigotta Gioia Lolli e altre della più che promettente Valeria Barbera.

La rassegna è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 e lo sarà almeno fino al 15 gennaio salvo possibili proroghe. Di Mancini sono esposti il suo emblematico "Cristo" e una creazione astratta. I quadri della Lolli, in tema natalizio, rappresentano cuori e un albero di Natale addobbato per la circostanza.

"Ancora una volta - afferma l'artista - ci ritroviamo ad esporre in questa preziosa sala. Ringraziamo il sindaco Romano Damonte, il vicesindaco Massimo Calcagno, e la loro l'Amministrazione. Ci concedono l'opportunità di essere presenti in uno dei borghi più belli. Ci teniamo in modo particolare a presentare opere di Francesco Mancini al quale volevamo tutti un gran bene".

Mancini faceva parte dell'associazione I Colori della Gioia della quale la Lolli è presidente. "Ci avvaliamo - spiega il sindaco Romano Damonte - della collaborazione dell'associazione I Colori della Gioia e ricordiamo con grande piacere il maestro Mancini, artista di grande caratura. E, con quelle della Lolli, presentiamo le opere di una nostra residente, Valeria Barbera".

Francesco Mancini è l'inventore della flash-art oggi diffusa in tutto il mondo. Sue opere sono sparse in Europa e America. Gioia Lolli, che ha esposto anche alla Biennale di Venezia, si cimenta in una particolare e colorata pittura che Vittorio Sgarbi ha definito "zuccherosa". Valeria Barbera è anche apprezzata per i suoi fumetti.