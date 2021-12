Bordighera: l'istituto Ruffini tra le 25 scuole vincitrici del concorso 'Le meraviglie nascoste d’Italia' (Video)

L’ istituto Ruffini di Bordighera è tra le 25 scuole italiane vincitrici del concorso 'Le meraviglie nascoste d’Italia' indetto dalla Coop.

Con un video realizzato sulla Chiesetta di Sant’Ampelio dagli alunni della classe 2a E, Bordighera viene presentata come un piccolo scrigno d’arte. La docente di arte Elisa Fantini che ha seguito i ragazzi in questo lavoro presenta così il video vincitore del concorso: “Immaginate di aprire uno scrigno d’arte e trovarci dentro una piccola Chiesetta romanica risalente al XI secolo, interamente realizzata in pietra e con una cripta presente sotto l’altare, ben visibile entrando in chiesa, grazie al pavimento in parte in vetro. La Chiesetta è situata su una scogliera a picco sul mare a Capo Ampelio nella cittadina di Bordighera. Gli alunni dell’istituto comprensivo Ruffini, che ben conoscono la Chiesetta, studiata durante le ore di arte e immagine e visitata più volte, hanno deciso di presentarla a tutti attraverso dei disegni e delle fotografie da loro stessi realizzati con passione ed entusiasmo”.

La scuola vince così 10.000 buoni scuola.