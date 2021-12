Intervento dei soccorritori questa mattina sul lungomare di Bussana per un uomo caduto dal muretto su una tettoia sottostante. Pare che fosse seduto quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio.

Sul posto è immediatamente intervenuti il personale di Ponente Emergenza, poi supportato dai Vigili del Fuoco per le non semplici operazioni di recupero.

Le condizioni dell'uomo non sono gravi, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sanremo.