Coronavirus: meno positivi dei giorni scorsi (con meno tamponi) ma cresce il tasso di positività (19%)

Calano i positivi ma solo per l’effetto del minor numero di tamponi, perché il tasso di positività è in ulteriore crescita rispetto a ieri. Per la nostra provincia unico dato positivo il numero di nuovi contagiati che torna a essere inferiore a Genova e oggi anche a Savona.

Sono infatti 610 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.201 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.036 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 5,25 pari al 19,05%.

Nella nostra provincia sono stati 85 i nuovi contagi, rispetto ai 121 del savonese, i 368 di Genova e i 36 di Spezia. Aumentano anche oggi i ricoverati, sia su base regionale che provinciale, dove crescono anche le terapie intensive. Si registrano 6 morti, nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.918.207 (+3.201)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.405.200 (+4.036)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 134.915 (+612)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 10.407 (132)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.513 (+8)

Savona 1.893 (+44)

Genova 4.318 (+66)

La Spezia 1.259 (+7)

Residenti fuori regione o estero 127 (+1)

Altro o in fase di verifica 297 (+6)

Totale 10.407 (+132)

Ospedalizzati: 411 (+35); 32 (+3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 102 (+2); 5 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 98 (+5); 9 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 44 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 61 (+18); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 50 (+4); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 33 (+2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (+3); 4 (-) in terapia intensiva

*25 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 7.820 (-302)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 119.982 (+472)

Deceduti: 4.526 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.169 (-79)

Asl 2 - 1.161 (+27)

Asl 3 - 2.420 (+109)

Asl 4 - 581 (+11)

Asl 5 - 893 (+108)

Totale - 6.224 (+181)

Dati vaccinazioni 20/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.773.148

Somministrati: 2.704.429

Percentuale: 98%