Ventimiglia: mercoledì prossimo il primo treno che andrà fino a Cuneo, sarà festa alla stazione

Giorno di festa, mercoledì prossimo, per la riapertura della Ferrovia delle Meraviglie, dopo un lungo periodo di chiusura per i danni provocati dalla Tempesta Alex, della linea da Ventimiglia a Cuneo. Si ritornerà alla normalità, anche se con pochissimi treni e con orari impossibili per il liguri che vogliono andare in montagna in giornata.

Per l’associazione Giuseppe Biancheri (AGB) sarà lo stesso un giorno di festa, un momento importante per la ripartenza di una ferrovia sempre a rischio di chiusura, se pur è stata eletta 'Luoghi del Cuore Fai' proprio un anno fa, quindi molto amata dai cittadini. Una delegazione della AGB saluterà prima alle 9:25 sul binario 7 in stazione a Ventimiglia, il primo treno e poi al pomeriggio un appuntamento speciale per raccontare la storia della linea.

Nel salone di Sant'Agostino alle 16, il giorno di festa sarà dedicato al presidente Giuseppe Biancheri, cittadino ventimigliese illustre che volle a fine '800 far realizzare questa importante infrastruttura, poi ricordata come 'Le chemin de fer de Monsieur Biancheri'. In occasione del bicentenario della nascita (1821-2021) in collaborazione con la Fondazione Biancheri, verrà presentato il volume di raccolta degli atti dei convegni svolti in tanti anni a raccontare una vita da Presidente.

A seguire il videoracconto 'In treno e a piedi alla scoperta della Val Roya' con gli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando, mille immagini per poter scoprire i territori attraversati dalla ferrovia. Obbligo di green pass per accedere all’evento.