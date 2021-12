Nuovo ingresso nel Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®: Ceriana è il 39esimo Comune

Il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® continua a dimostrarsi attrattivo per i Comuni del Ponente ligure.



"Il Comune di Ceriana in provincia di Imperia, nel cuore della Valle Armea, ha dato qualche giorno fa la propria adesione al progetto diventando così di fatto la 39esima realtà territoriale a far parte del sodalizio. Ceriana si trova in una invidiabile posizione nell’entroterra sanremese. L’origine di questo borgo è molto antica, si pensa addirittura romana, anche se esso assume il suo aspetto caratteristico tra l'XI e il XII secolo. A quell'epoca prendono forma alcuni dei suoi monumenti più suggestivi, come l’antica Chiesa romanica di Santo Spirito e la struttura urbanistica 'a chiocciola' tipicamente medievale. Da quel momento in avanti, la storia di Ceriana si lega a doppio filo con quella della Repubblica di Genova. Sotto il suo dominio Ceriana attraversa tutte le epoche storiche dal basso medioevo all'età moderna, fino all'epoca napoleonica e al passaggio sotto il Regno di Savoia.



Decisivo il ruolo del primo cittadino Maurizio Caviglia che ha particolarmente supportato l’adesione del proprio Comune all’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori® nel sottolinearne le potenzialità turistiche, culturali, economiche e agricole".