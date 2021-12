Anche Sanremo chiude le scuole: il Sindaco Biancheri firma l'ordinanza e chiede ai giovani di evitare assembramenti

Alla fine anche Sanremo ha deciso: da domani le scuole saranno chiuse. La decisione è maturata nelle ultime ore dopo che, questa mattina nel corso della riunione di Giunta, il Sindaco e gli Assessori erano più propensi a mantenerle aperte, memori di quanto accaduto lo scorso anno, quando i ragazzi che rimanendo a casa, creavano assembramenti in diverse zone della città, costringendo le forze dell’ordine a intervenire.

Il Sindaco Biancheri, dopo essersi nuovamente consultato con Asl e Provveditorato agli Studi, ha però deciso di chiudere le scuole da domani e fino al 9 gennaio, approfittando del ponte tra l’Epifania e la domenica.

“Negli ultimi giorni – spiega Biancheri – ho avuti contatti quotidiani con il direttore generale Asl 1 per monitorare la situazione, con la speranza che si potesse verificare un’inversione di tendenza nei contagi. Purtroppo ciò non è accaduto e anche oggi assistiamo a numeri alti nella nostra provincia. Sono profondamente dispiaciuto di dover ricorrere alla chiusura delle scuole in zona gialla, con tante altre attività aperte. E so perfettamente che questa ordinanza causerà disagi tra le famiglie. Ma di fronte a questa escalation di numeri, ritengo che la chiusura degli istituti scolastici possa essere un proficuo contributo per cercare di migliorare la situazione epidemiologica”.

Decisione presa in extremis e, quindi, per i giovani della città dei fiori vacanze di Natale 'allungate', dal Covid all'inizio e dal ponte alla fine. Il primo cittadino matuziano ha lanciato un appello: "Scuole chiuse si, ma attenzione alla diffusione del virus perchè quella c'è ed è pericolosa. Cari ragazzi cercate di evitare, per quanto possibile, gli assembramenti. Ne va della vostra e della nostra salute".

Da sottolineare che, secondo quanto riferito dal Provveditorato, le scuole che sono già in 'Didattica a distanza' proseguiranno fino al normale termine delle lezioni prima di Natale. Per chi invece stava svolgendo le lezioni 'in presenza', tutto dipenderà dai singoli istituti, che (se riusciranno a farlo) organizzeranno le lezioni in Dad.