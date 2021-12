Transito delle moto da cross nell'entroterra: una lettrice "Dovrebbe essere vietato, ecco i motivi"

E’ stato discusso venerdì scorso, dai consigli comunali di Ceriana e di Bajardo un documento, conforme alla normativa nazionale vigente, relativo alla ‘circolazione fuori strada di mezzi motorizzati per fine ludico-sportivo sui percorsi a fondo naturale, nell'ambito del comprensorio di Monte Bignone nel territorio dei Comuni di Ceriana, Baiardo, Perinaldo e Sanremo’.

Si tratta, ovviamente, delle moto da cross, che da tempo creano forti discussioni da parte degli ambientalisti, ma non solo. Secondo una nostra lettrice, Cesira Ansaldo, il transito di motocicli per fini ‘sportivo-ricreativo’ dovrebbero essere vietati.

Tra i motivi che adduce la nostra lettrice: “Non è prevista una presenza continua dei Vigili per garantire la sicurezza del transito, specie durante la primavera e l'estate e la tutela ‘della qualità ambientale dei luoghi’ dei Comuni di Baiardo Ceriana, Perinaldo e Sanremo”.

“Anche la frequente fruizione dei mezzi motorizzati su piste carrabili a fondo naturale e sentieri pubblici – prosegue - non solo rendono difficile l'uso dei sentieri da parte dei frequentatori, ma turbano gli animali selvatici, inquinano l'atmosfera producendo del CO2, proprio in questo frangente storico in cui sono in discussione le modalità per ridurre la presenza del CO2. Viene stabilit, in modo generico, che l'ente gestore deve svolgere le attività di manutenzione e di vigilanza sulla rete dei percorsi, è’ previsto che i richiedenti versino 50 Euro per persona, ma non viene specificato le modalità di utilizzo da parte del consorzio e non si tiene conto che il terreno dei sentieri è friabile e che in caso di violente piogge si possono verificare facilmente caduta degli alberi e frane. Sarebbe opportuno che i Comuni intervenissero per sistemare i sentieri”.

“In un momento sempre più difficile a causa della pandemia in cui vi sono contagi e morti – termina la lettrice - i Comuni dovrebbero occuparsi dei loro abitanti e non di una questione che, se approvata, rischia di rovinare i boschi e i sentieri. Occorre, infine, considerare che muoiono i ghiacciai, la carenza di pioggia mette in difficoltà l’agricoltura, le piogge violente possono distruggere i sentieri e gli alberi. Sarebbe opportuno che i Comuni predisponessero dei progetti per la difesa del territorio, curassero l’ambiente e cercassero di preservare gli ambienti montani”.