Imperia: bellissima cucciola di circa tre mesi cerca una nuova famiglia

Sappiamo che sotto Natale è il periodo peggiore per cercare loro casa, ma le nascite, aimé, non si fermano mai, e da qualche parte c'è sempre qualche cucciolo in difficoltà. La cagnolina della foto è una femminuccia di circa 3 mesi, futura taglia media molto contenuta. Vaccinata e microchippata. Caratteristiche: zampa corta, insomma, deliziosa. Se interessati mandate un WhatsApp necessariamente presentativo al 3295461841.

Cagnolina visibile nell'entroterra imperiese.

Si affida con colloquio e preaffido.