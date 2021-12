Sanremo: concerto finale del Festival Lirico con la Giovane Orchestra Note Liber

Il Festival Lirico della Riviera dei Fiori chiude domenica 19 dicembre con un concerto della Giovane Orchestra Note Libere, dedicato alle Fantasie d’opera. L’evento si terrà presso l’Oratorio di Santa Brigida, nel cuore della città antica alle ore 16.00 e sarà ad ingresso libero. Nello svolgimento di questa prima edizione del Festival Lirico, organizzato dall’associazione Sanremo Opera Theater, si è voluto dare ampio spazio a protagonisti giovani e giovanissimi del panorama musicale locale e italiano, una scelta che ha consentito, sia di mettere in luce la bravura dei musicisti sia di permettere al pubblico una migliore conoscenza di quanto avviene sul territorio a livello di formazione musicale. Sanremo, in particolare, ospita un vivaio di musicisti cresciuti presso la scuola d’orchestra del gruppo Note Libere, in cui si sono formati anche i protagonisti di questo ultimo concerto: sono 35 musicisti dai 10 ai 20 anni che ci accompagneranno in un viaggio attraverso le melodie dell’opera lirica dal ‘700 al ‘900. Il concerto sarà arricchito dalla partecipazione del soprano Chiara Falchi e del giovanissimo direttore Marco Orazio Vallone.

La giovane Orchestra Note Libere è una realtà rara e speciale che, grazie alla passione di chi la anima, fa suonare insieme bambini e ragazzi e insegna loro i valori di fare musica con gli altri: cooperare a un obiettivo comune, coltivare la bellezza e perseguire traguardi artistici ambiziosi attraverso una disciplina musicale severa e costante. La giovane Orchestra Note Libere è il cuore della Scuola di Musica Città di Sanremo – una creatura di Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto – e costituisce un progetto artistico ed educativo di valore inestimabile, di cui la città di Sanremo deve essere orgogliosa.

L’associazione Sanremo Opera Theater presieduta da Cesare Depaulis opera con passione da diversi anni sul territorio per la promozione della cultura lirica tra le giovani generazioni. Il festival Lirico ha avuto la direzione artistica del mezzosoprano Teresa Romano ed è stato vincitore di un bando promosso dal ministero dei Beni Culturali e patrocinato dal comune di Sanremo e di Bordighera.