Poesia su Misura, una nuova 'incursione' del Vivaio del Verso nel centro di Sanremo (foto)

Ieri, sabato 18 dicembre, gradita sorpresa nelle vie dello shopping sanremese con il collettivo poetico del Vivaio del Verso di Sanremo.

Un tavolino, due sedie e una macchina da scrivere per regalare versi personalizzati e gratuiti a chiunque volesse fermarsi per condividere un momento empatico che ben si sposa a questo momento profondo delle festività natalizie e che il Vivaio del Verso ha voluto così festeggiare e con questa iniziativa omaggiare tutta la popolazione.

Moltissimi i curiosi che si sono fermarti per tornare a casa con una propria poesia unica e personale e che ha impegnato i Poeti per tutto il pomeriggio fino a sera con grandissima soddisfazione.

Ma quali sono gli obiettivi di questo collettivo poetico? Uno sicuramente è Portare poesia e parole per nutrire l’animo far vivere i luoghi attraverso il Verso, questo uno degli obiettivi oltre a quello di creare un gruppo che possa portare avanti la questa magnifica arte letteraria.

Il gruppo era già stato protagonista di altre iniziative come le semine poetiche per la provincia con doni di poesie ai luoghi, oppure a sfondo benefico (come la raccolta fondi per la Lilt alla libreria Mondadori) e molte altre e che è possibile seguire attraverso i canali social ufficiali del collettivo.