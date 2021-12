Coronavirus: intervista al Primario di Malattie Infettive "Pressione ospedaliera imperiese la più alta della regione"

“La pressione ospedaliera in provincia di Imperia è chiaramente più alta delle altre in Liguria, a causa della scarsa vaccinazione rispetto al resto della regione. E’ ovvio che, distribuendo il dato in chiave ligure la situazione non è drammatica, ma nell’imperiese siamo messi decisamente peggio”.

Sono le parole del Primario delle Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, Giovanni Cenderello, che da alcuni giorni è tornato a essere un ‘Covid Hospital’ per tutta la provincia. Al momento, nella nostra provincia si continua a registrare il 90% dei non vaccinati in terapia intensiva mentre, quelli ricoverati nei reparti sono al 75% tra quelli che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino. Il restante 30% rientra solitamente tra pazienti anziani o fragili.

“I casi sul territorio sono tanti – prosegue Cenderello – ma, per fortuna, gli ospedalizzati sono pochi rispetto ai nuovi contagi che ogni giorno registriamo sul territorio. Con tutti i locali aperti e senza restrizioni, dobbiamo stare attenti e in guardia”. Il Primario matuziano conferma che, per poter svolgere una vita normale, si debba fare attenzione ai momenti di socialità: “Basta autoregolamentarsi sugli incontri, magari evitare alcuni momenti conviviali e, nel caso, cercare di limitare le esposizioni nelle quali potrei infettare o essere infettato”.

Ovviamente in ospedale c’è anche il problema di organico per gli ospedali: “Abbiamo tanti operatori sospesi – ha detto Cenderello – e, chi è invece regolarmente al lavoro deve sopperire alle assenze, magari riducendo i momenti di riposo e rinunciando alle ferie. E’ sicuramente un momento non facile, perché dobbiamo svolgere turni a volte massacranti”.

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Difficile a dirsi e la conferma ci arriva dallo stesso Primario: “Il momento è sicuramente difficile, ma non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Chiaramente con tutto aperto la situazione è diversa dall’anno scorso, ma dobbiamo reggere l’urto di queste settimane”.

I numeri sono ovviamente impietosi e, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, i casi sono in aumento rispetto all’anno scorso quando, non dimentichiamolo, i locali erano però chiusi la sera e gli incontri (anche familiari) erano limitati. Con più contatti abbiamo forzatamente più contagi e, quindi, in rapporto a questo, forse possiamo considerare i casi addirittura inferiori.