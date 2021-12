Sanremo: Toti sul Covid "Imperia la provincia più colpita ma non stiamo pensando a ulteriori restrizioni" (Video)

Visita e auguri di Natale del Presidente della Regione, Giovanni Toti, questa sera a Sanremo, nell’ambito di un incontro del suo gruppo politico ‘Cambiamo’, insieme all’Assessore regionale, Marco Scajola.

Molti gli esponenti politici presenti, tra cui i sindaci di Taggia (Conio), Diano Marina (Za Garibaldi) e Santo Stefano al Mare (Pallini), molto vicini al Governatore. Con Toti abbiamo approfittato per fare il punto della situazione Covid, in particolare sul fatto che, secondo quanto da lui detto questa sera, la nostra provincia non dovrebbe entrare in zona arancione o rossa per le feste di fine anno.

“Le zone rossa e arancione – ha detto Toti - valgono a livello regionale e la Liguria è lontana da quei numeri. Resta la provincia di Imperia che, soprattutto al confine, risente delle altissime percentuali di contagio della Costa Azzurra e Provenza, e paga un po’ più dazio rispetto al resto. Gli ospedali sono, rispetto ad altre ondate, tutto sommato in situazione di relativa tranquillità e le percentuali dei posti letto rimangono sotto la soglia arancione. Non corriamo particolari rischi ma, ovviamente i comportamenti individuali, l’uso della mascherina e il procedere delle terze dosi, miglioreranno la situazione”.

Vista la situazione potrebbe esserci qualche restrizione in più in provincia? “Intanto, fino a quando la regione non entra in ‘arancione’ nel suo complesso non si prendono ulteriori misure restrittive. Ho sentito il Ministro della Salute e i sindaci del territorio e, vista la situazione degli ospedali per ora sarebbe afflittivo, punitivo e ingiustificato inserire misure di contenimento. Come sapete lo abbiamo fatto quando ce ne era stato bisogno”.

Siamo a Sanremo e si pensa già al Festival, c’è qualche preoccupazione in merito? “Non parlerei di preoccupazione ma di attenzione, monitorando attentamente i dati. Il 15 gennaio scade la normativa del ‘Super Green Pass’, che regola le misure di contenimento. Dopo le feste ci siederemo al tavolo con il Governo e analizzeremo la situazione, sia in termini di contagiati che di circolazione del virus. Rispetto alle precedenti ondate, grazie al vaccino, su ogni 100 contagiati, un tempo ne avevamo in ospedale 21 mentre oggi meno di sette. Significa che il virus colpisce ma la sua proiezione ospedaliera è di due-terzi più debole”.

Si parla molto dei non vaccinati. Si arriverà, secondo lei a qualche sistema coercitivo nei loro confronti? “Per ora le misure prese sono molto stringenti e speriamo che funzionino. Oggi su 17mila vaccini abbiamo fatto 900 ‘prime dosi’ e quindi vuol dire che un ravvedimento c’è”.

Domani le elezioni provinciali: “Posso dire che il centrodestra ha saputo trovare ragioni di unità, percorrendo la stessa strada delle elezioni regionali. Sia chi ha corso con noi negli anni passati che chi si è unito in un secondo tempo. La scelta di un candidato di centrodestra fa ben sperare per le elezioni di primavera”.

Terminiamo con la viabilità. Quando si potrà vedere la ‘luce’ sulle autostrade liguri? “Il piano definitivo di fine lavori non prima di 36 mesi, salvo che non ci siano situazioni diverse. E’ un piano che, via via, andrà a diminuire il suo impatto con periodi di pausa come quello natalizio. Anche oggi i cantieri sono stati smontati come ogni fine settimana e subito dopo le vacanze di fine anno programmeremo i ponti della primavera-estate. Sicuramente sono lavori che viaggiano su un piano ambizioso e ci auguriamo che i disagi siano sempre più contenuti nel tempo”.