Per le feste natalizie la Pizzeria Senese vi offre un menù gourmet alla carta dove poter scegliere le portate a piacimento

Il team della Pizzeria Senese a Sanremo per tutte le feste natalizie vi aspetta in un ambiente ospitale dove le portate trasformeranno il pranzo o la cena in un’esperienza emozionale. Infatti, da Gianni Senese anche una pizza può dare emozioni. Oltre a garantire cibo delizioso e di qualità, agli ospiti verrà offerto un servizio eccellente in un’atmosfera invitante a contatto con uno staff competente e rinnovato, guidato dal nuovo direttore di sala.

“Andare in pizzeria in questo difficile periodo- ci ha spiegato il patron Gianni Senese - può aiutare a dimenticare per un momento i problemi e le avversità che questa pandemia ha creato a tutti noi. Il mio desiderio è quello di far trascorrere ai clienti, durante queste festività, un po' di tempo in completa spensieratezza. Il 31 sera offriremo la possibilità di scegliere alla carta, senza l'imposizione di un menù fisso. Stiamo attraversando tutti una lunga fase di ristrettezze economiche, pertanto insieme al mio staff cercheremo di far trascorrere ai nostri clienti una serata speciale senza il timore di dover mettere mano al portafoglio. Nonostante il difficile periodo di aperture-chiusure di questi due anni di emergenza sanitaria, non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo introdotto una serie di novità che vi invito a venire a scoprire nell'anno nuovo.

Una tra queste sarà sicuramente quella dedicata all'area dello Show cooking, una postazione ubicata all'esterno del locale dove c'è l'orto. Qui inviteremo ospiti di eccezione, esperti di nutrizione, professori, chef stellati e così via. Inoltre mi esibirò anch'io, cercando di far scoprire ai clienti presenti alcuni dei segreti nella lavorazione della pizza, come ad esempio gli impasti a mano. Dopo una elaborata preparazione, la mia dimostrazione si concluderà con la degustazione delle pizze preparate al momento, con i prodotti freschi del mio orto. Spero che la nostra caparbietà e la nostra passione per questo lavoro vengano premiate e che ci si possa riappropriare l'anno prossimo delle nostre vite, dimenticando questo lungo periodo di buio. Colgo infine l'occasione per augurare a tutti Buone Feste e Felice Anno Nuovo”.

Se durante queste festività natalizie desiderate mangiare una 'Pizza speciale che sappia infondere emozioni' Gianni Senese ha creato una pizza speciale a sorpresa, con ingredienti tipici di questo periodo. Se poi volete trascorrere un veglione di Capodanno all'insegna della spensieratezza, allora venite alla Pizzeria Senese in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile e sarete accolti come in famiglia.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.

Vi ricordiamo che il locale resterà chiuso il 24 sera ed il 25 dicembre.