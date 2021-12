Santo Stefano al Mare: arrivano i nuovi cestini portarifiuti ma ci saranno anche quelli per le deiezioni canine (Foto)

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare sostituirà i cestini portarifiuti nel centro storico e sulla passeggiata a mare in lungomare Cristoforo Colombo e Girolamo da Santo Stefano, accanto ai quali posizionarne altri per le deiezioni canine.

“Santo Stefano intende valorizzare il centro e il lungomare – evidenzia l’Assessore Maria Teresa Garibaldi - con nuovi arredi che arricchiranno la centrale Via Roma ed il lungomare, in sostituzione di quelli attuali ormai obsoleti e in pessime condizioni”.

Visto che negli ultimi anni è cresciuta molto la sensibilità verso gli animali e sono aumentati in modo esponenziale i cittadini proprietari di cani, l’Amministrazione ha anche deciso di dotare il paese di cestini per la raccolta delle deiezioni canine: “Ringrazio il responsabile del servizio – termina Garibaldi – l’Arch. Mariano Zampino, che con professionalità e solerzia ha seguito l’iter della pratica”.