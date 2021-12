Al via in provincia di Imperia la vaccinazione anti-covid per i bambini: "Proteggiamoli dal virus permettendo loro di continuare la socialità" (foto e video)

Sono le sorelline imperiesi Elena e Valeria, di 9 e 7 anni, ad essere le prime bambine vaccinate contro il covid nella nostra provincia. Oggi pomeriggio al Palasalute di Imperia, così come al Palafiori di Sanremo, si è aperta ufficialmente la campagna vaccinale di Asl 1 per i bambini in un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Sino a ieri sera le prenotazioni in Liguria erano 4.421 le la provincia che registrava il minor numero, ossia 292, di richieste è quella di Imperia. A Savona sono state 826, in Asl 3 2.531, in Asl 4 349 e 423 in Asl 5 spezzina. Le dosi, messe a disposizione dal Governo per la Liguria, sono in tutto 36 mila, 6 mila per ogni Asl e l'ospedale Gaslini di Genova.

LE INTERVISTE DA SANREMO





LE INTERVISTE DA IMPERIA

"Abbiamo iniziato oggi, ha specificato Carlo Amoretti direttore del distretto sociosanitario 3, e oggi a Imperia ne vaccineremo 20, un bambino ogni quarto d'ora dando così tutto il tempo necessario per adattarsi all'ambiente e a questa situazione, affrontandola con serenità. In questi primi 20 giorni ne vaccineremo 20 al giorno, ma il numero è destinato ad aumentare e sarà anche raddoppiato perchè poi passeremo alle seconde dosi. La vaccinazione serve alle persone, e in questo caso ai bambini, perchè in questo modo si evita il rischio dell'infezione in modo significativo. In alcuni casi l'infezione viene contratta in modo serio con ricovero in ospedale e significativi problemi di salute. In questo modo si permette al bambino di continuare una vita sociale e ciò è importante per il suo sviluppo psico-motorio. La limitazione delle loro attività ha avuto anche un riflesso sulle loro possibilità di sviluppo. Inoltre, più ci si vaccina meno il virus circola e meno malati avremo. Nel nostro territorio il numero 'basso' dei vaccinati sta comunque determinando la possibilità, di questo forte incremento dei casi ospedalizzati, che stiamo avendo in questi giorni".

Roberto Predonzani, direttore socio-sanitario dell'Asl 1, ha invece evidenziato che "finalmente oggi iniziamo la campagna vaccinale per età pediatrica e il nostro invito è quello di aderire per mettere in sicurezza i bambini, i genitori, i nonni e tutte le persone che vivono con loro in famiglia. E' importante vaccinarsi e proseguire su questo percorso, l'unico che ci permetterà di uscire da questa situazione. L'invito è quindi di presentarsi tutti agli hub vaccinale, è possibile ricevere la prima dose anche senza prenotazione".