Vallecrosia: 'Aspettando il Natale 2021', venerdì e sabato appuntamenti con la cultura

Venerdì 17 dicembre, alle 17.30, presso la Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia (Via C. Colombo solettone sud) si terrà la presentazione del libro “Lettere dal fronte: la guerra di Dino lettera per lettera” del Prof. Enrico Maria Ferrero. L'evento con il docente Università di Torino rientra nell'ambito delle iniziative del calendario 'Aspettando il Natale 2021'.

Al termine si proseguirà poi con l'inaugurazione della mostra fotografica e documentale sulla Seconda Guerra Mondiale vista da un artigliere italiano poi deportato in Germania. L'esposizione curata dall'associazione Il Ponte, sarà visitabile fino al 22 dicembre. Infine, sabato 18 dicembre, dalle 17.30, si terrà la presentazione del libro “L’immagine ritrovata”, a cura del Prof. Giorgio Caudano.