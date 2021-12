Imperia: domenica appuntamento con i festeggiamenti per Natale a Borgo Fondura

Ritornano i festeggiamenti per Natale a Borgo Fondura Imperia. L’evento si svolgerà nel campo della Parrocchia di San Giuseppe domenica 19 dicembre a partire dalle ore 16,30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura.



“Un pomeriggio con Babbo Natale che riceverà tutti i bambini nella sua casa addobbata con l’albero di Natale, tante luci colorate e l’apposita Cassetta per le letterine dei desideri natalizi. Imperdibile la foto ricordo con Babbo Natale sulla sua poltrona rossa mentre racconta fiabe e leggende. - sottolineano gli organizzatori - Alle 17,45 sempre nel Campo dei Giuseppini il Concerto Gospel “Christmas Gift” con i “TieniViva Gospel Voices” coro di 30 elementi accompagnato dalla band di tre strumentisti. Dirige i TieniViva Marcello Ghio dal 2016. Il Maestro già presente nel coro come Direttore Artistico dal 2008, anno in cui riceve il Premio di Composizione Musicale dalla Rai come 2° classificato e pubblica l'EP ‘Tutto ciò che sento’”.



“Scopo dell’associazione è la diffusione del messaggio di Pace, Libertà, Fratellanza, Giustizia attraverso la pratica del canto corale, in particolare i canti spiritual e gospel. Costituita ad ottobre 2008 riunendo persone accomunate dalla passione per il canto e provenienti da una lunga esperienza in un altro gruppo corale e strumentale: gli Spiritual Songs, fondati nel 1977 dal Sacerdote Salesiano Don Giuseppe Bettin. Durante il pomeriggio il Circolo Borgo Fondura offrirà ai presenti panettone, cioccolata calda e Vin Brulè” - ricordano.

“Sarà un pomeriggio legato alla tradizione e allo spirito natalizio – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – intrattenimento per i bambini, sapori del Natale e musica. Un modo per augurarsi un Sereno Natale e lanciare un messaggio di speranza e fratellanza per il nuovo anno” .